Бери исключен из Футбольной лиги Англии после 125 лет пребывания в ней

Английский футбольный клуб Бери официально был исключен из списка команд Футбольной лиги.

Как сообщает официальный сайт английской Футбольной лиги (EFL), футбольный клуб Бери был исключен из третьего дивизиона национального чемпионата из-за проблем с финансированием.

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Заседание совета EFL приняло решение исключить клуб из-за того, что владелец Бери не сумел предоставить доказательства финансовой состоятельности клуба. Исключение клуба стало первым подобным случаем с 1992 года, тогда с четвертого дивизиона был исключен футбольный клуб Мейдстоун.

Таким образом, количество участников третьего дивизиона чемпионата Англии текущего сезона сократилось с 24 до 23 также будет сокращено количество команд, которые вылетают из лиги до трех с той целью, чтобы в следующем сезоне количество команд вновь обрело норму.

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