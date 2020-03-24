Бергамо не сдается: обескровленый коронавирусом город трогает мощным зарядом в стиле тифози

В трудную минуту песня часто поднимает дух и желание бороться до последнего.

Пандемия коронавируса свирепствует в мире. В Европе от COVID-19 больше всего страдает Италия. По состоянию на 24 марта в стране инфицировано 63927 человек и зарегистрировано 6077 летальных случаев. Самым опасным регионом на Апеннинах продолжает оставаться Ломбардия, где погибла почти половина от общего количества смертей по всей Италии. Улицы опустели, в стране объявлен строгий карантин. Продолжают работать, кроме врачей и полиции, лишь курьеры.

Несколько клубов Серии А предлагают окончательно остановить чемпионат

Накануне в социальной сети Facebook появилось видео с одного из складов, где курьеры паковали в авто продукты первой необходимости. Один из рабочих неожиданно решил спеть гимн футбольного клуба Казертана из Серии С, написанный в 2014 году Маурицио Ха Фузо. Слова песни вдохновили других работников и уже через мгновение весь ангар пел "Люди, подобные нам, никогда не сдаются".

"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020