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Берг: Без Ибрагимовича игра Швеции серьезно изменилась тактически

18 июня 20:12 98 Читати українською
Берг: Без Ибрагимовича игра Швеции серьезно изменилась тактически
Маркус Берг / Швеция

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился впечатлениями от победы над командой Южной Кореи в матче группового этапа ЧМ-2018.

"В первом тайме я не забил в двух замечательных моментах. Что тут сказать, это футбол. Я много мячей забил за карьеру, но много шансов и упустил.

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Нужно просто сконцентрироваться на позитиве, а сегодня это – три очка. Думать о хорошем и продолжать работу, хотя, конечно, я то знаю, что должен был забивать.

Ибрагимович – футболист, который в одиночку может выиграть любой матч для команды. Но мы играем без него, разумеется, наша игра серьезно изменилась тактически. И, думаю, это хорошо, что каждый сейчас принимает текущую ситуацию и отдается полностью ради командного успеха", – цитирует Берга Sport24.ru.

ЧМ-2018 1 тур

Швеция - Южная Корея: Понедельник 18 июня 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Южная Корея
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ЧМ 2018 Швеция Швеция Маркус Берг Маркус Берг Швеция - Южная Корея Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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