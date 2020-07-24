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Березовчук вошел в тренерский штаб Меликяна в Алашкерте

17:14 - Читати українською
Березовчук вошел в тренерский штаб Меликяна в Алашкерте
Андрей Березовчук / ФК Алашкерт

Еще один украинский тренер будет работать в европейском клубе.

Украинский специалист Андрей Березовчук продолжит карьеру в Алашкерте, сообщает официальный сайт армянского клуба.

Меликян официально трудоустроился в новом клубе

39-летний наставник вошел в тренерский штаб Егише Меликяна, с которым работал в футбольном клубе Львов. О деталях сделки не сообщается.

Напомним, во время футбольной карьеры Березовчук выступал за Николаев, Металлист, Арсенал, Харьков и донецкий Металлург. В составе Металлиста в сезоне 2011/12 дошёл до четвертьфинала Кубка УЕФА. Сумел завоевать с харьковчанами серебро и пять раз становился бронзовым призером чемпионата Украины.

С 2017 года был играющим тренером команды Волчанск, с которой в 2018-м выиграл первенство Харьковской области. Впоследствии вошел в тренерский штаб Меликяна во Львове. Имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO.

Сейчас Алашкерт занимает третье место в чемпионате Армении, отставая от лидера – Аван-Академии – на 5 очков, но имеет одну игру в запасе.

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Теги
Мир Алашкерт Алашкерт Егише Егише Меликян Андрей Андрей Березовчук
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