Береза: Судейская вакханалия в отношении днепровского футбола больше не повторится

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза резко высказался относительно судейства в некоторых матчах с участием его команды.

"Было обращение к председателю ФФУ, предупреждение, что на судей, которые будут не честно действовать, мы найдем собственные методы и ответы. И был очень серьезный разговор с одним из вице-президентов ФФУ Назаром Холодницким, и я повторюсь, что и вакханалия, которая проходила за годы независимости по отношению арбитров к днепровскому футболу – она не повторится. Я буду присутствовать на всех матчах команды и все подобные моменты мы будем нейтрализовать. Для этого у нас достаточно возможностей", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1.

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