"Я был постоянным критиком Алиева за его отношение к Йожефу Сабо в начале войны, когда он сказал: "Если хочешь, бери автомат и воюй".

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Но теперь я совершенно изменил свое мнение по поводу Александра. Во времена, когда моя страна в опасности и ей тяжело, я ценю каждый поступок.

Сравните поступок Алиева и педераста Кивы, бежавшего и предавшего страну. Снимаю шляпу перед Александром, он молодец. Так должен поступать каждый украинец. Сейчас не важно, кто ты этнически, сегодня создается украинская нация", – сказал Береза ​​в интервью FanDay.

Напомним, Александр, являющийся коренным россиянином, с первых дней войны находится в рядах территориальной обороны Киева.

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