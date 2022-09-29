"Если мы не хотим остаться на обочине мирового футбола и потом после победы длительное время восстанавливать позиции, нужно играть. Футбольные тенденции быстротечны, за прогрессом надо успевать. Чем может обернуться отсутствие на футбольной арене, мы еще увидим на примере уродов-россиян. Последствия своего отстранения они не преодолеют минимум за 10 лет. Особо влияет отсутствие международных матчей, поэтому я являюсь сторонником того, чтобы играть. При этом убежден, что особое внимание следует уделить юношескому футболу. Пожалуй, нынешнее поколение игроков потеряет некоторые возможности, поэтому мы должны заниматься перспективами молодежи.

"Выходишь на поле, а там пишет "бомбоубежище": Степаненко – о позитиве от футбола в условиях войны

Если мы, военные, являемся первым фронтом, тыл – вторым, то журналисты, спортсмены и все, кто доносят правду – единственный мощный третий фронт. Помните, как модно было говорить, что футбол вне политики? А оказалось, что это не так. Зачем, например, турки вывесили портрет Путина на матче Динамо, если это не суть важно? Футбол – одна из составляющих защиты государства. Каждый футболист становится бойцом, который должен донести правду, что у нас не гражданская война или вооруженный конфликт, а пришел оккупант, желающий уничтожить украинскую нацию и государство. И задача клубов и сборных – заявлять миру, что Украина была, есть и будет. Поэтому хочу обратиться к каждому игроку: на вас нагрузка не меньше, чем на бойцах на передовой.

Значение футбола для бойцов на фронте? О, есть целая история! Благодаря Starlink наши бойцы смотрят футбол даже в окопах. Так что команда просто не имеет права играть плохо! Военные и футболисты СК Днепр-1 являются продолжением друг друга. Матчи нашей команды, игра представителей клуба в сборной – это все под пристальным вниманием. После каждого плохого матча я столько выслушиваю от своих бойцов – и они даже не смотрят на звание (смеется). Футбол – один из вдохновляющих военных моментов, дает эмоции для борьбы, связывает с мирной жизнью, семьями. Я уже пообещал бойцам, что трибуна за воротами Днепр-Арены будет принадлежать им. А футболисты должны знать, что их фамилии всегда на устах бойцов.

СК Днепр-1 долгое время находится в Словакии? Да, и мы очень благодарны городу Кошице и Кошицкой футбольной арене. Обращаюсь с личной благодарностью за то, что в трудные времена предоставили возможность для тренировок и проведения матчей. Городу мы подарим специальный знак от СК Днепр-1, который будет символом нашей дружбы и победы", – цитирует Березу сайт "спортклубовцев" .

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