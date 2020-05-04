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"Бердыева в Динамо посоветовал Ребров": Цыганик объяснил, почему россиянин так и не возглавил "бело-синих"

22:02 53 Читати українською
"Бердыева в Динамо посоветовал Ребров": Цыганик объяснил, почему россиянин так и не возглавил "бело-синих"
Курбан Бердыев / Фото из открытых источников

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик поделился мыслями относительно заинтересованности киевлян в экс-тренере российского Рубина.

"Когда у Динамо Блохина начался кризис – еще в 2013 году начали искать тренера. Тогда помощником Блохина был Ребров, который посоветовал Курбана Бердыева. Не знаю, был ли Ребров инициатором, но знаю, что его точно спросили и он посоветовал этого специалиста. Не зря именно тогда у Реброва появился Рауль Рианчо, который до этого работал с Бердыевым.

Рианчо посоветовал Динамо пригласить российского тренера

Бердыев приехал, посмотрел, но потом началась революция и переговоры были свернуты. Сейчас Бердыев не будет тренировать киевское Динамо. Его кандидатура не рассматривалась в последнее время. Никто не рассматривал. Это все пустые разговоры. Нет среди кандидатур, которые могли бы в перспективе возглавить Динамо, Курбана Бердыева", – сказал Цыганык в программе Бомбардир.

Напомним, в свое время Рубин Бердыева четыре раза играл против Динамо в Лиге чемпионов – две победы, ничья и поражение. Опытный российский специалист уже почти год остается без работы.

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Динамо Киев Динамо Киев Олег Блохин Видеоновости Сергей Ребров Сергей Ребров Рауль Рианчо Рауль Рианчо Курбан Бердыев Курбан Бердыев Рубин Рубин Игорь Цыганык
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