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Берчиче согласовал контракт с Атлетиком

30 июня 06:00 2 Читати українською
Берчиче согласовал контракт с Атлетиком
Юри Берчиче / Фото Getty Images

Защитник ПСЖ Юри Берчиче близок к переходу в Атлетик Бильбао.

Руководство Атлетика согласовало условия трансфера с представителями ПСЖ, сообщает ESPN.

По информации издания, ПСЖ получит за игрока 25 млн евро с учетом бонусов. Контракт рассчитан на 4 года.

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28-летний игрок перешел в ПСЖ прошлым летом с Реал Сосьедада за 13 млн евро.

За прошлый сезон в чемпионате Франции Берчиче провел 22 матча, и отметился 2 голами и 4 ассистами.

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