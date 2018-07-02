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Берчиче официально стал игроком Атлетика

14:20 31 Читати українською
Берчиче официально стал игроком Атлетика
Юре Берчиче / Фото AFP

Защитник ПСЖ Юри Берчиче перешел в Атлетик Бильбао.

Трансфер 28-летнего защитника с ПСЖ в Атлетик Бильбао состоялся, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт Берчиче с клубом согласован до лета 2022 года. Клаусула игрока составляет 100 млн евро.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ получит за футболиста 25 млн евро.

За прошлый сезон в чемпионате Франции Берчиче провел 22 матча, отличился 2 голами и 4 ассистами.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Юри Берчиче Юри Берчиче Атлетик Атлетик Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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