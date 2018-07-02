Берчиче официально стал игроком Атлетика

ЧМ 2018 — 13:35 365
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ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сетки
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"Сельский футбол россиян" и "Доволен, Флорентино?". Матч Испания – Россия на ЧМ-2018 в обзоре испанских СМИЧМ 2018 — 11:45 1307
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Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 08:13 447
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ЧМ-2018 Хорватия – Дания: Субашич спас репутацию Модрича и невероятный Каспер ШмейхельЧМ 2018 — 01:05 4693
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ЧМ-2018: определилась вторая пара четвертьфиналистовЧМ 2018 — 00:11 625
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