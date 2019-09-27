Бербатов: Соперники Манчестер Юнайтед должны наложить в штаны еще до выхода на Олд Траффорд

Экс-форвард сборной Болгарии и Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов рассказал о проблемах своей бывшей команды.

"Команды видят результаты Манчестер Юнайтед, видят места, на которых клуб финишировал. И они понимают, что у них есть шанс забрать три очка.

Бербатов официально объявил о завершении карьеры

В среду вечером я видел, как играл на Олд Траффорд Рочдейл. Их совсем не беспокоило, что они встретились с Манчестер Юнайтед, они были уверены в себе. "Красным дьяволам" нужно опять сделать так, чтобы соперники накладывали в штаны еще до того, как выйдут из подтрибунных помещений на поле в Манчестере", – приводит слова Бербатова Daily Mail.

К слову, в текущем сезоне Манчестер Юнайтед пока набрал лишь 8 очков в шести турах АПЛ и занимает восьмую строчку в чемпионате. В следующем матче, который состоится 30 сентября, манкунианцы будут принимать Арсенал.

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