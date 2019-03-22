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Бербатов: Погба еще долго будет игроком Манчестер Юнайтед

17:05 6 Читати українською
Бербатов: Погба еще долго будет игроком Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Reuters

Бывший форвард Манчестер Юнайтед считает, что Погба останется в команде, несмотря на интерес со стороны Реала и Барселоны.

"Я поддерживал много других команд, когда играл за Юнайтед, потому что я был поклонником хорошего футбола. Я любил такие клубы как Реал, Ювентус, Бавария.

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Я не думаю, что в этой ситуации надо беспокоиться. Мы живем в мире, где можно сказать, что хочешь, и все слова выводятся из контекста. Поль оставаться в Манчестер Юнайтед, пока он и клуб хотят быть вместе.

Я помню, как Поль начал тренироваться с первой командой. Он просто наслаждался в Манчестере.

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Я знал, что должен серьезно воспринимать этого парня, потому что он что-то особенное. С самого начала можно было увидеть, что он обладает техническими способностями, видением игры и выбором позиции и теперь вы можете увидеть результат - он один из лучших в мире ", - передает слова Бербатова Goal.com.

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