Бербатов официально объявил о завершении карьеры

Бывший форвард сборной Болгарии и ряда европейских клубов Димитар Бербатов повесил бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет.

"В этот особый день я решил поделиться этим текстом. Я хотел опубликовать его значительно раньше, но не сделал этого... Я не знаю почему.

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Некоторые из вас уже предполагали, что я завершил карьеру, и теперь такие: "Какого хр*на, Бербс. Мы знаем, что ты не играешь". Но в прошлом году я пытался подыскать какой-то вариант. Не удалось.

Итак, кто-то сказал, что нужно что-то сказать напоследок. Мне нужно было написать прощальное сообщение", – отметил Бербатов в своем Instagram.

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Димитар Бербатов является воспитанником софийского ЦСКА, откуда в 2001 году перебрался в леверкузенский Байер. Именно благодаря выступлениям в немецкой Бундеслиге форвард сделал себе имя в Европе и перебрался в АПЛ. Там он защищал цвета Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед и Фулхэма. Затем Берба играл в Монако, греческом ПАОКе и индийском Керала Бластерс.

В коллекции трофеев Бербатова медали за победы в Кубке Болгарии, Кубка английской лиги (дважды) и 2 чемпионских титула с МЮ. Кроме того, болгарин завоевал немало индивидуальных наград, в том числе Лучшему игроку Болгарии (7 раз) и "Золотую бутсу" английской Премьер-лиги

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