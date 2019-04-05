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Бербатов оценил шансы Манчестер Юнайтед пройти Барселону в Лиге чемпионов

13:00 83 Читати українською
Бербатов оценил шансы Манчестер Юнайтед пройти Барселону в Лиге чемпионов
Димитар Бербатов / Фото Goal

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов поделился впечатлениями от нынешнего уровня игры бывшей команды.

 

"Я обеспокоен спадом Юнайтед. Если они продолжат ошибаться, как в последнее время, то, давайте скажем прямо, Барселона их накажет. Команда сама создает себе проблемы и теперь рискует не попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

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Юнайтед выдал замечательную серию без поражений после прихода Сульшера, и это их первый неудачный отрезок. Когда все время побеждаешь, все кажется естественным, но очень важно знать, как реагировать, когда проиграешь. Уверен, Уле знает, что делать, и сможет подготовить и настроить команду на матч с Барселоной", – цитирует Бербатова Goal.com.

В текущем сезоне АПЛ после 32-х туров МЮ занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

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