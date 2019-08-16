Бербатов: Манчестер Юнайтед отпустит Погба в Реал за 200 млн фунтов

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал возможный переход Поля Погба в Реал.

"В воскресенье в матче против Челси мы увидели, почему Сульшер так хочет сохранить Погба. Пас Поля на Рэшфорда в моменте с третьим голом был идеален – это то, что я называю "чистым футболом".

Погба еще надеется перейти в Реал

Когда я играл за Юнайтед, первым, что приходило в голову Майклу Каррику при получении мяча, был пас вперед. Он всегда точно знал, где я нахожусь, и он много раз ассистировал мне. Особенные игроки сохраняют энергию для нужного момента.

Если МЮ получит предложение из Мадрида в размере около 200 млн фунтов, то трансфер состоится. Но я надеюсь, что Погба останется тут", – цитує Бербатова goal.com.

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