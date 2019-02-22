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Бербатов: Бейл – "козёл отпущения" в Реале

22:38 49 Читати українською
Бербатов: Бейл – "козёл отпущения" в Реале
Гарет Бейл / фото: DIARIO AS

Бывший игрок Тоттенхэма Димитар Бербатов поделился мнением об игре полузащитника Гарета Бейла в Реале.

"Кажется, Бейл виноват во всем, если в Реале что-то идет не так. Это – несправедливо. Можно посмотреть его статистику: он забил 12 голов в 30 матчах этого сезона.

Бейл решил остаться в Реале до завершения контракта

Он показывает свой уровень, но по какой-то причине является "козлом отпущения". Если игрок не чувствует благодарности, то он должен двигаться дальше.

Возвращение в Тоттенхэм? В первую очередь, это вопрос денег. Не уверен, что "шпоры" могут позволить себе потратить больше 100 миллионов фунтов на одного игрока.

"Кричал Бейлу: "Пас, малой!" Касильяс и Роналду смеялись надо мной", – Соль вспомнил период в Реале

Бейл – талант мирового уровня, который может сыграть в любом клубе АПЛ. Было бы хорошо увидеть его снова в Англии", – цитирует Бербатова AS.

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Испания Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Димитар Бербатов Димитар Бербатов
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