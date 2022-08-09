Берарди пытался избить болельщика после позорного вылета Сассуоло из Кубка Италии.
Нападающий Сассуоло Доменико Берарди не сумел сдержать гнев после провокации футбольного фаната.
Накануне Сассуолло вылетел из Кубка Италии уже на стадии 1/32 финала. "Неро-верди" сенсационно уступили Модене (2:3), только вернувшейся в Серию В.
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После матча в скандальную историю попал капитан Сассуоло. Доменико Берарди возле стадиона пытался устроить драку с болельщиком. Футболист хотел догнать провокатора и, очевидно, как следует проучить.
Позже звезде сборной Италии пришлось извиниться. Доменико извинился и признал, что должен оставаться примером даже в стрессовых ситуациях. Причиной своего поведения Берарди назвал тот факт, что фанат оскорблял его жену и сына.
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