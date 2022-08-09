Накануне Сассуолло вылетел из Кубка Италии уже на стадии 1/32 финала. "Неро-верди" сенсационно уступили Модене (2:3), только вернувшейся в Серию В.

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После матча в скандальную историю попал капитан Сассуоло. Доменико Берарди возле стадиона пытался устроить драку с болельщиком. Футболист хотел догнать провокатора и, очевидно, как следует проучить.

Позже звезде сборной Италии пришлось извиниться. Доменико извинился и признал, что должен оставаться примером даже в стрессовых ситуациях. Причиной своего поведения Берарди назвал тот факт, что фанат оскорблял его жену и сына.

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