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Бензема забивал всем командам Ла Лиги, против которых играл – подобное достижение не покорилось Месси и Роналду

11:13 23 Читати українською
Бензема забивал всем командам Ла Лиги, против которых играл – подобное достижение не покорилось Месси и Роналду
Карим Бензема / EFE

Победный гол Карима Бензема в ворота Уэски стал знаковым для французского форварда.

25’ Иско
62’ Дани Себальос
89’ Карим Бензема
 
Кучо Эрнандес 3’
Хавьер Эчеита 74’

Нападающий Карим Бензема, выступающий в составе мадридцев с 2009 года, установил потрясающее достижение. Гол в ворота Уэски стал символическим, ведь Бензема сыграл против 34-х команд в Ла Лиге и отмечался голом в ворота каждой из них, сообщает OptaJose.

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Последним клубом, который оставался нетронутым была именно Уэска, которой Карим вчера забил победный гол на последних минутах встречи. Отметим, что подобным достижением не могут похвастаться ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду, который уже не играет в чемпионате Испании.

В текущем сезоне француз сыграл в Ла Лиге 29 матчей и забил 14 голов.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Уэска Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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