Бензема забивал всем командам Ла Лиги, против которых играл – подобное достижение не покорилось Месси и Роналду

Победный гол Карима Бензема в ворота Уэски стал знаковым для французского форварда.

Нападающий Карим Бензема, выступающий в составе мадридцев с 2009 года, установил потрясающее достижение. Гол в ворота Уэски стал символическим, ведь Бензема сыграл против 34-х команд в Ла Лиге и отмечался голом в ворота каждой из них, сообщает OptaJose.

Зидан объяснил появление своего сына в матче Реала с Уэской

Последним клубом, который оставался нетронутым была именно Уэска, которой Карим вчера забил победный гол на последних минутах встречи. Отметим, что подобным достижением не могут похвастаться ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду, который уже не играет в чемпионате Испании.

В текущем сезоне француз сыграл в Ла Лиге 29 матчей и забил 14 голов.

Реал вырвал победу над Уэской: слабость "бланкос" после паузы на сборные, крутизна Бензема и противоречивый матч Бейла