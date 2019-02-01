Бензема вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Реала

Нападающий Реала Карим Бензема оформил дубль в ворота Жироны еще в первом тайме матча 1/4 финала Кубка Испании.

Эти голы стали для 31-летнего француза 208-м и 209-м, забитым в 446-х матчах в футболке мадридского клуба (136 голов в Ла Лиге, 47 в Лиге чемпионов, 20 в Кубке Испании, 3 в клубных чемпионатах мира, 2 в Суперкубке Испании, 1 в Суперкубке УЕФА).

Жирона – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Теперь Бензема занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Реала. Он обошел легенду сливочных Уго Санчеса, у которого 208 голов за Реал в 283 матчах.

Первую позицию в списке лучших бомбардиров клуба уверенно удерживает португалец Криштиану Роналду, забивший за Реал 451 гол.

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