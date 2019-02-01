toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Бензема вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Реала

09:12 110 Читати українською
Бензема вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Реала
Карим Бензема / фото из соцсетей

Нападающий Реала Карим Бензема оформил дубль в ворота Жироны еще в первом тайме матча 1/4 финала Кубка Испании.

Эти голы стали для 31-летнего француза 208-м и 209-м, забитым в 446-х матчах в футболке мадридского клуба (136 голов в Ла Лиге, 47 в Лиге чемпионов, 20 в Кубке Испании, 3 в клубных чемпионатах мира, 2 в Суперкубке Испании, 1 в Суперкубке УЕФА).

Жирона – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Теперь Бензема занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Реала. Он обошел легенду сливочных Уго Санчеса, у которого 208 голов за Реал в 283 матчах.

Первую позицию в списке лучших бомбардиров клуба уверенно удерживает португалец Криштиану Роналду, забивший за Реал 451 гол.

Еволюція Бензема: він перевершив Модріча, наздогнав легенду Реала та вже наступає на п'яти Роналду

Кубок Испании1/4 финала, ответные матчи

Жирона - Реал Мадрид: Четверг 31 января 2019

Жирона
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Карим Бензема Карим Бензема Уго Санчес Жирона - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
30
мин
Ганновер
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук