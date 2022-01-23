Бензема впервые промахнулся с пенальти в футболке Реала
завершено
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
Лукас Бойе 42’
Пере Милья 76’
42’ Лукас Бойе
76’ Пере Милья
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
На 33-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги Реал – Эльче (2:2) арбитр назначил пенальти в ворота гостей. К отметке подошел главный бомбардир мадридцев Карим Бензема.
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Французский нападающий пробил выше ворот. Это первый промах Карима с 11-метровой отметки в Реале, за который он выступает с 2009-го. За это время форвард 16 раз исполнял пенальти и ни разу не промахнулся.
В нынешнем сезоне Бензема провел 27 матчей, в которых отличился 24 голами и 9 ассистами.
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