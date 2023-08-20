Команда француза одержала вторую подряд победу в чемпионате Саудовской Аравии. Впрочем, Аль-Иттихаду пришлось помучиться с Аль-Таи. Первый гол партнеры Бензема организовали только на 54 минуте после довольно курьезного момента.

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Француз получил передачу, находясь в штрафной площадке соперника. Карим в касание пробил, но голкипер Аль-Таи Брага классно сложился и парировал удар. Пока Бензема вздыхал после неудачи, его партнеры по команде решили быстро подать угловой. Вратарь Аль-Таи в это время продолжал лежать на поле и не заметил, как Аль-Иттихад исполнил стандарт. Мяч в сетку переправил Хамдалла. В итоге команда Бензема одержала "сухую" победу 2:0.

Аль-Иттихад после двух туров занимает первое место, имея в своем активе шесть баллов. Следующий матч подопечные Нуну Эшпириту Санту проведут против Аль-Рияда.

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