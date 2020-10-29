Два форварда Реала – Карим Бензема и Винисиус Жуниор – положили конец конфликту, который возник недавно.

Как известно, во время перерыва в матче Боруссия М – Реал Бензема попросил Мэнди не пасовать на Винисиуса. "Он делает то, что хочет. Брат, не играй на него, пожалуйста. Он играет против нас", – сказал тогда французский форвард к Мэнди.

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По информации AS, форварды сегодня, 29 октября, поговорили между собой. В результате этого разговора француз и бразилец уладили конфликт и продолжают подготовку к грядущим поединкам.

Напомним, Реал на последних минутах спас ничью в матче с Боруссией М (2:2), а Бензема отличился одним из забитых мячей.

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