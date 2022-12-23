Нападающий Реала в Instagram отписался почти от всех партнеров, находившихся вместе с ним в заявке "Ле Бле" на ЧМ-2022, информирует Marca.

Бензема может вернуться в сборную Франции при одном условии

Карим сделал исключение только для 5 игроков. Это одноклубники из Реала (Чуамени и Камавинга), а также Мбаппе, Варан и Тюрам. Кроме того, Бензема почему-то до сих пор следит за аккаунтом Французской федерации футбола. Вероятно, форвард еще надеется прочесть новость о замене Дидье Дешама на Зинедина Зидана.

Напомним, Бензема травмировался перед стартом чемпионата мира и пропустил Мундиаль в Катаре. Как выяснилось позже, у форварда была возможность помочь команде в решающих матчах турнира (в частности, в финале), но Дидье Дешам отказался от его услуг. В итоге 19 декабря – в день своего 35-летия – Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. За "Ле Бле" Карим дебютировал в 2007 году, наиграл 97 матчей, забил 37 голов.

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