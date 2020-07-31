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Бензема стал лучшим игроком сезона в Реале по версии фанатов

20:39 - Читати українською
Бензема стал лучшим игроком сезона в Реале по версии фанатов
Карим Бензема / Сайт Реала

Болельщики Реала выбрали лучшего игрока клуба по итогам прошедшей кампании.

Победителем голосования стал форвард Карим Бензема, информирует официальный сайт мадридцев.

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Сейчас француз провел 47 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Именно Бензема стал лучшим бомбардиром Реала в чемпионском розыгрыше Примеры. Текущий сезон стал для Карима уже одиннадцатым в футболке "сливочных".

Напомним, Реал успел оформить звание чемпиона Испании и выиграть Суперкубок страны. Мадридцы еще надеются продолжить путь в Лиге чемпионов, если 7 августа в ответном матче на поле Манчестер Сити компенсируют домашнее поражение 1:2.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания футбольные фанаты Карим Карим Бензема
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