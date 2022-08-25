Нападающий Реала Карим Бензема получил заслуженную награду за свою игру в прошлом сезоне.

После церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА раздал главные индивидуальные награды в европейском футболе по итогам прошлого сезона.

Анчелотти – лучший тренер сезона 2021/22

Лучшим футболистом ожидаемо стал Карим Бензема. Капитан Реала опередил своего одноклубника Тибо Куртуа и полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брюйне.

Благодаря французу Реал установил рекорд – теперь три футболиста мадридцев выигрывали эту награду. Ранее это удавалось Криштиану Роналду (дважды) и Луке Модричу. Второе место клубного рейтинга делят Бавария и Барселона, у которых по два победителя.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера