Француз отличился забитым мячом в поединке 15-го тура Примеры против Севильи, присоединившись к победе Реала со счетом 2:1. Этот гол стал для Карима знаковым – 361-м на клубном уровне за всю карьеру.

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Теперь Бензема является лучшим бомбардиром в истории клубного футбола среди всех французских игроков. Ко вчерашнему дню рекорд принадлежал бывшему форварду Арсенала и Барселоны Тьерри Анри, который имел в своем активе 360 результативных выстрелов.

Текущий сезон прекрасно складывается для Карима Бензема: 18 поединков во всех турнирах, 16 голов и 8 результативных передач.

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