Чемпионат Саудовской Аравии, 30-й тур

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: Мане, 3, Яхья, 37 – Бензема, 49, Канте, 52, Ауар, 90+4

Аль-Насру не удалось сократить отставание от лидера турнирной таблицы саудовской лиги Аль-Иттихада – команда Криштиану Роналду вела со счетом 2:0, но позволила сопернику совершить камбэк. Так, еще в первом тайме экс-форвард Ливерпуля Садио Мане оформил гол+пас.

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Но после перерыва Аль-Иттихад довольно быстро отыгрался. Карим Бензема забил на 49-й минуте, а Н'Голо Канте – на 52-й. Для французского опорника этот забитый мяч стал уже четвертым в сезоне, он повторил рекорд собственной результативности. Единственный раз он забивал четыре мяча в чемпионате в сезоне 2018/19 в составе Челси.

Криштиану Роналду провел всю игру, но результативными действиями не отметился. В конце концов Аль-Иттихад вырвал победу благодаря голу Ауара на 90+4-й минуте.

Аль-Наср остался на четвертом месте турнирной таблицы. Команда КР7 отстала от Аль-Иттихада на 11 очков.