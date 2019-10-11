Бензема сделал оптимистичный прогноз, когда Реал вернется на высокий уровень

Нападающий Реала Карим Бензема поделился эмоциями после того, как болельщики признали его лучшим игроком мадридского клуба в сентябре.

"Всегда приятно получить приз от болельщиков, мы играем ради них, поэтому я очень доволен. Чувствую себя очень хорошо, как и вся команда.

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Понемногу команда улучшается и скоро будет играть на очень высоком уровне, что может позволить нам выигрывать в каждом матче.

К следующим матчам подходим с мыслями, что в футболе не бывает легких игр. Октябрь – очень важный месяц для Реала, поскольку вернулась Лига чемпионов. Нам предстоит провести три очень сложных матча, но мы к ним готовы", – цитирует Бензема пресс-служба Реала.

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