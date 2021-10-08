Форвард мадридского Реала Карим Бензема получил вознаграждение за свою феерическую игру в первом месяце осени.

33-летний француз по итогам сентября был назван лучшим игроком Примеры, сообщает пресс-служба лиги.

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Первый месяц осени выдался для Карима по-настоящему феерическим. В 4 матчах Ла Лиги – против Сельты, Валенсии, Мальорки и Вильярреала – Бензема 6 раз поразил ворота оппонентов и отдал 4 голевые передачи.

К слову, французский бомбардир очень помог мадридцам, которые после 8-ми туров возглавляют турнирную таблицу с 17-ю зачетными баллами.

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