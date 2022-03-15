Главная звезда Реала под большим вопросом на матч против Барселоны в этот уик-энд.

Карим Бензема с дублем и ассистом стал героем вчерашнего матча против Мальорки, но доиграть до финального свистка он не смог. Француз повредил левую ногу и раньше времени ушел с поля. Замен не оставалось, поэтому Реал доиграл в меньшинстве.

Анчелотти сказал, что травма не выглядит серьезной, а сам Бензема заявил, что хочет сыграть против Барселоны в воскресенье. Впрочем, в клубе сомневаются, что Карим успеет восстановиться к Эль Класико.

Сегодня француз работал с физиотерапевтами, а завтра пройдет МРТ, после которого все станет ясно. Ферлан Менди и Родриго также вчера травмировались и завтра пройдут обследование.

Бензема – лидер атак Реала. Он забивает в каждом из 5 последних матчей. Реал не хочет форсировать его возвращение к матчу с Барселоной 20 марта, ведь отрыв от конкурентов на вершине Примеры составляет 10 очков.

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