Бензема: Реал с Мбаппе будет забивать вдвое больше, а то и втрое
10:40 - Читати українською
Лидер мадридского Реала Карим Бензема предвкушает трансфер своего земляка из ПСЖ.
"Мне нравится играть с Мбаппе. Было бы круто оказаться в одном клубе. Думаю, мы в Реале с ним забивали бы вдвое больше, а то и втрое", – сказал Бензема в интервью L'Equipe.
Мбаппе: Конечно, я могу остаться в ПСЖ
По информации этого же издания, между Мбаппе и Мадридом пока нет окончательной договоренности, переговоры продолжаются. А журналист Ромэн Молина сообщает, что Эммануэль Макрон, Николя Саркози и эмир Катара убеждают Килиана остаться в Париже.
Напомним, контракт 23-летнего француза с ПСЖ истекает этим летом, о новом соглашении стороны не договорились. В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 38 матчей. Забил 28 голов и отдал 20 ассистов.
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