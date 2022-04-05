"Мне нравится играть с Мбаппе. Было бы круто оказаться в одном клубе. Думаю, мы в Реале с ним забивали бы вдвое больше, а то и втрое", – сказал Бензема в интервью L'Equipe.

Мбаппе: Конечно, я могу остаться в ПСЖ

По информации этого же издания, между Мбаппе и Мадридом пока нет окончательной договоренности, переговоры продолжаются. А журналист Ромэн Молина сообщает, что Эммануэль Макрон, Николя Саркози и эмир Катара убеждают Килиана остаться в Париже.

Напомним, контракт 23-летнего француза с ПСЖ истекает этим летом, о новом соглашении стороны не договорились. В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 38 матчей. Забил 28 голов и отдал 20 ассистов.