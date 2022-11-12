"У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. Еще есть время до 22 ноября. Я буду в хорошей форме, физически и морально готов.

"Золотой мяч" Бензема оказался в самой тюрьме Франции и на матче Лиона

Победа на ЧМ? Это был бы один из самых лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, будем отдаваться игру за игрой", – цитирует Бензема Marca .

Недавно появилась информация, что обладатель "Золотого мяча" может пропустить матч первого тура ЧМ против Австралии, который состоится 22 ноября. Другими соперниками Франции будут Дания и Тунис.