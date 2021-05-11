Во Франции пришло время подводить итоги сезона 2020/21 как на внутренний, так и на зарубежной аренах.

Пять звездных игроков из Испании и Англии номинированы на звание "Лучший французский игрок за рубежом", которое присуждает Союз профессиональных футболистов Франции.

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Как информирует lequipe, Усман Дембеле (Барселона), Карим Бензема, Ферлан Менди (оба – Реал), Уго Льорис (Тоттенхэм) и Н'Голо Канте (Челси) стали претендентами в вышеупомянутой номинации. Интересно, что все футболисты, кроме Бензема, являются представителями сборной Франции, которая играет с командой Андрея Шевченко в отборе на ЧМ-2022.

Также были названы игроки, которые поборются за звание лучшего футболиста Лиги 1: Неймар, Килиан Мбаппе (оба – ПСЖ), Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль) и Виссам Бен-Еддер (Монако).

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