Битва между Каримом Бензема и Робертом Левандовски в рамках товарищеского Эль Класико не состоится.

Согласно информации AS, Карим Бензема прибыл в расположение Реала в прошлую среду и находился в хорошей физической форме, но Карло Анчелотти решил не рисковать французом. Форвард не попал в заявку на товарищеский матч против Барселоны, который состоится в воскресенье.

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Пока что у Карима нет адекватной замены, ведь Мариано Диас не входит в планы главного тренера, а Борха Майораль ещё не прилетел. Именно поэтому мадридского голеадора решили оставить в Лос-Анджелесе. Он тренируется индивидуально вместе с ещё одним лидером "сливочных" – Дани Карвахалем. Фулбек залечивает растяжение лодыжки, полученное в прошлый четверг.

Отсутствие Бензема в Эль-Класико открывает двери для экспериментов. Сообщается, что Карло Анчелотти испытает Эдена Азара в качестве фальшивой девятки – в четверг он хромал из-за мышечного повреждения, но на предматчевой тренировке всё было нормально. Таким образом, бельгиец может впервые за время своей карьеры в Реале сыграть в Эль Класико.

Товарищеский матч между Барселоной и Реалом состоится 24 июля. Поединок начнется в 6:00 по киевскому времени.

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