Бензема пропустит ЧМ-2022 – официальное заявление сборной Франции
Очередная значительная потеря действующих чемпионов мира на Мундиаль в Катаре. Карим Бензема из-за травмы вынужден пропустить турнир.
Травма 34-летнего нападающего Реала не позволит ему сыграть на втором для себя чемпионате мира. Карим Бензема на субботней тренировке получил удар в бедро, а МРТ подтвердила серьезность повреждения.
Вместо Украины люди из 4 дивизиона – худшие игроки на ЧМ-2022, кто бьет аномальное количество пенальти и топ конфузов
Для полноценного восстановления обладателю "Золотого мяча" понадобится 3 недели. Это делает невозможным участие Карима Бензема в матчах ЧМ-2022, информирует официальный Twitter сборной Франции.
Соответственно, ЧМ-2014 так и остается единственным для опытного форварда, вернувшегося в национальную команду в 2021-м после 6-летнего отсутствия.
Кто заменит нападающего Реала в заявке сборной Франции, пока неизвестно. Ранее "Ле Блё" уже потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, а в последние дни выпали еще и Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку.
Напомним, Франция попала в группу D в Австралию, Данию и Тунис. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.
Магічні вуса, ув'язнення та шамани: Франція втратила 13 чемпіонів світу за 4 роки – де вони зараз