Очередная значительная потеря действующих чемпионов мира на Мундиаль в Катаре. Карим Бензема из-за травмы вынужден пропустить турнир.

Травма 34-летнего нападающего Реала не позволит ему сыграть на втором для себя чемпионате мира. Карим Бензема на субботней тренировке получил удар в бедро, а МРТ подтвердила серьезность повреждения.

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Для полноценного восстановления обладателю "Золотого мяча" понадобится 3 недели. Это делает невозможным участие Карима Бензема в матчах ЧМ-2022, информирует официальный Twitter сборной Франции.

Соответственно, ЧМ-2014 так и остается единственным для опытного форварда, вернувшегося в национальную команду в 2021-м после 6-летнего отсутствия.

Кто заменит нападающего Реала в заявке сборной Франции, пока неизвестно. Ранее "Ле Блё" уже потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, а в последние дни выпали еще и Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку.

Напомним, Франция попала в группу D в Австралию, Данию и Тунис. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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