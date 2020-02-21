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Бензема продлил контракт с Реалом, – AS

20:39 97 Читати українською
Бензема продлил контракт с Реалом, – AS
Карим Бензема / AS

Форвард Реала Карим Бензема не собирается покидать клуб и продлил соглашение с мадридцами.

Карим Бензема продлил соглашение с Реалом и будет выступать за клуб до лета 2022 года, сообщает AS.

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Отмечается, что стороны решили официально не объявлять о договоренности до конца нынешнего сезона. Также добавляется, что согласно клубной политике, Реал не предлагает долгосрочные контракты игрокам старше 30 лет, регулярно продолжая сотрудничество на один сезон.

К слову, в текущем сезоне Бензема принял участие в 22 матчах Примеры, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Испания Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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