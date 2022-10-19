Нападающий Реала и обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема стремится, чтобы именно мадридский клуб стал последним в его профессиональной карьере.

– Ты собираешься завершить карьеру в статусе футболиста Реала. Это так?

– Да.

Бензема признался, что Роналду повлиял на его мотивацию выиграть "Золотой мяч", и уже выбрал новую большую цель

– Четко и громко.

– Других вариантов нет. Для меня было мечтой подписать контракт с Реалом. Вообще, в жизни у меня было три мечты: купить дом для мамы, стать игроком Реала и выиграть "Золотой мяч", – цитирует Бензема Marca со ссылкой на Onda Cero.

Этот ответ 34-летнего француза может огорчить французский Лион, ранее заявлявший о желании вернуть форварда после завершения его контракта с Реалом (летом 2023-го). Именно из Лиона Бензема перебрался в Реал летом 2009-го за 35 миллионов евро. В футболке "сливочных" Карим сыграл 615 матчей, забил 328 голов, выиграл 4 чемпионства Испании и 5 раз – ЛЧ.

"Золотой мяч-2022": Бензема на вершине, Шевченко в роли амбассадора Украины и три награды для Барселоны