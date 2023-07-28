Карим Бензема записал на свой счёт гол плюс пас в дебютном матче за Аль-Иттихад, в котором его команда одолела тунисский Эсперанс со счётом 2:1.

Арабский клубный кубок чемпионов

Эсперанс – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Бугерра, 26 – Аллах, 35, Бензема, 55

В дебютном для себя матче в составе Аль-Иттихада экс-форвард Реала и сборной Франции Карим Бензема отличился двумя результативными действиями. Действующий обладатель "Золотого мяча" сделал голевой пас и забил победный мяч в матче 1-го тура арабского Клубного кубка чемпионов.

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В первом тайме Карим обманным финтом убрал сразу двух игроков соперника, после чего точно навесил на голову Аллаху. После перерыва Бензема продемонстрировал мастер-класс, и крученным ударом из-за пределов штрафной оставил вратаря Эсперанса не у дел.

За 20 минут до финального свистка Бензема был заменён под аплодисменты всего стадиона.