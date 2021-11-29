Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема решил проигнорировать вручение самой престижной индивидуальной награды в 2021 году.

33-летний француз, как и Криштиану Роналду , не будет присутствовать на праздничном мероприятии, посвященному вручению "Золотого мяча-2021", сообщает Sport.es .

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Бензема уже несколько дней знает, что не станет победителем, что его не устраивает. В понедельник Карим полетел в Лион, а не в Париж, где в театре Шатле состоится церемония. Старт запланирован в 21:30 уже сегодня.

Заметим, фаворитами на награду считают нападающих Лионеля Месси и Роберта Левандовски.