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Бензема превзошел Пушкаша и вошел в топ-5 бомбардиров в истории Реала – впереди только легенды

10:42 - Читати українською
Бензема превзошел Пушкаша и вошел в топ-5 бомбардиров в истории Реала – впереди только легенды
Карим Бензема / ФК Реал Мадрид

Форвард "сливочных" продолжает штамповать голы на зависть всем критикам.

61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
 
Кангин Ли 89’
61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
89’ Кангин Ли

Карим Бензема оформил дубль в матче Реал – Валенсия и помог команде Зидана оформить крупную победу 3:0. Эти голы стали для француза 242-м и 243-м в составе мадридского гранда.

Сказочное возвращение Асенсио и шедевр Бензема в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 3:0

Таким образом, Бензема вошел в топ-5 бомбардиров Реала за всю историю клуба. Позади остался знаменитый Ференц Пушкаш, в активе которого 242 гола, сообщает Opta.

Больше Бензема в футболке Реала забили лишь четверо футболистов – Карлос Сантильяна (290), Альфредо Ди Стефано (307), Рауль Гонсалес Бланко (323) и Криштиану Роналду (450).

Напомним, 32-летний француз перешел в Реал летом 2009-го. В текущем сезоне Бензема забил 21 гол в 38-ми матчах всех турниров.

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Испания Реал Мадрид - Валенсия Карим Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Ференц Пушкаш
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