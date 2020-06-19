Бензема превзошел Пушкаша и вошел в топ-5 бомбардиров в истории Реала – впереди только легенды

Форвард "сливочных" продолжает штамповать голы на зависть всем критикам.

Карим Бензема оформил дубль в матче Реал – Валенсия и помог команде Зидана оформить крупную победу 3:0. Эти голы стали для француза 242-м и 243-м в составе мадридского гранда.

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Таким образом, Бензема вошел в топ-5 бомбардиров Реала за всю историю клуба. Позади остался знаменитый Ференц Пушкаш, в активе которого 242 гола, сообщает Opta.

Больше Бензема в футболке Реала забили лишь четверо футболистов – Карлос Сантильяна (290), Альфредо Ди Стефано (307), Рауль Гонсалес Бланко (323) и Криштиану Роналду (450).

Напомним, 32-летний француз перешел в Реал летом 2009-го. В текущем сезоне Бензема забил 21 гол в 38-ми матчах всех турниров.

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