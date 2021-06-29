"Расстроен и разочарован результатом вчерашней игры. Разочарование просто огромное, ведь мы хотели радовать вас еще долгое время. Однако, спасибо за вашу поддержку с самого начала чемпионата. Спасибо за ту силу, которую вы давали нам каждый день.

Бензема выполнил магический трюк – момент дня на Евро-2020

Это нелегко, но мы будем продолжать бороться, чтобы лучше подготовиться к следующим турнирам и вернуться еще сильнее", – написал Бензема на своей странице в Instagram.

Напомним, что Бензема вернулся в сборную Франции перед стартом континентального первенства. На Евро Карим все матчи начинал в стартовом составе и стал автором четырех мячей.

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