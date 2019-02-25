toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бензема: После ухода Роналду я играю первую скрипку

21:59 33 Читати українською
Бензема: После ухода Роналду я играю первую скрипку
Карим Бензема и Криштиану Роналду / соцсети

Форвард Реала Карим Бензема рассказал о своих впечатлениях от игры без Криштиану Роналду.

"Раньше я играл вместе с Криштиану и всегда старался помогать ему забивать голы, я играл вторую скрипку. Сейчас я самостоятельно беру на себя ответственность и стремлюсь показать, что хочу забивать голы, вести свою команду вперед.

Винисиус: Месси – невероятный игрок, но Реал его не боится

Я могу играть в свой настоящий футбол. Я чувствую себя гораздо важнее для команды и счастлив этому", – цитирует Бензема France Football.

В сезоне 2018/19 француз забил 20 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Карим Бензема Карим Бензема Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
44
мин
Лацио
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук