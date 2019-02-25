Бензема: После ухода Роналду я играю первую скрипку

Форвард Реала Карим Бензема рассказал о своих впечатлениях от игры без Криштиану Роналду.

"Раньше я играл вместе с Криштиану и всегда старался помогать ему забивать голы, я играл вторую скрипку. Сейчас я самостоятельно беру на себя ответственность и стремлюсь показать, что хочу забивать голы, вести свою команду вперед.

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Я могу играть в свой настоящий футбол. Я чувствую себя гораздо важнее для команды и счастлив этому", – цитирует Бензема France Football.

В сезоне 2018/19 француз забил 20 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

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