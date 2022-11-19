Карим Бензема травмировался на своей первой общей тренировке в Катаре, информирует RMC Sport.

Дешам вызвал на ЧМ-2022 лучшего ассистента Бундеслиги – вторая экстренная замена сборной Франции

Обладатель "Золотого мяча" имел проблемы с мышцами еще в расположении Реала, однако надеялся полностью восстановиться хотя бы до 2 тура группового этапа ЧМ. Впрочем, в сборной Франции явно поспешили с возвращением 34-летнего нападающего.

На сегодняшнем занятии Бензема получил удар в бедро. Форварду сделают МРТ, но первый матч против Австралии Карим точно пропустит. Есть большой риск, что нападающий не поможет Франции на чемпионате мира, утверждает L'Equipe.

Если повреждение окажется тяжелым, то Дидье Дешам до понедельника еще имеет возможность произвести замены в заявке. Ранее из-за травм французов уже выпали Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку.

Напомним, Франция попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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