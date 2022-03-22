Карим Бензема пропустил Эль Класико из-за травмы. Француз во время пребывания в лазарете прибег к народной медицине. Кариму поставили так называемые "банки". Лидер Реала похвастался в соцсетях красной спиной.

Футболиста многие раскритиковали за рекламу псевдомедицины. Польза от "банков" медицински не подтверждена, но такая практика очень популярна среди спортсменов. Мусульмане называют эту процедуру хиджама.

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