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Бензема озвучил задачу Реала на Лигу чемпионов – у француза очень амбициозные планы

11:04 52 Читати українською
Бензема озвучил задачу Реала на Лигу чемпионов – у француза очень амбициозные планы
Карим Бензема / фото: Реал

Нападающий Реала Карим Бензема поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

 

"Ман Сити – замечательная команда с отличным тренером. Ожидаю равный матч. Лига чемпионов очень много значит для нас. Дело не в том, что мы не выкладываемся в других турнирах, но в этом соревновании есть что-то еще, хотя я не знаю что.

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Цель Реала – попытаться получить трофей. Даже не попробовать, мы обязаны это сделать", – цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

Напомним первый матч противостояния Реала и Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится уже завтра, 26 февраля, в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Теги
Лига чемпионов Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сити
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