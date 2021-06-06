"У нас очень сильная команда, хорошие вратари, полузащитники и нападающие. Французские футболисты играют в лучших клубах мира. Мы не говорим о фаворитах, но знаем силу этой команды.

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Должны быть уверенными в себе, чтобы показать, что мы лучшие. У нас сложная группа. Конечно, это мечта – попасть на вершину. Уже была одна мечта вернуться в сборную, теперь мы должны отдать все, чтобы выиграть титул", – цитирует Бензема Marca.

Напомним, форвард Реала вернулся в сборную после 5 лет перерыва. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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