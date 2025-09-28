Аль-Иттихад будет искать нового тренера для Карима Бензема после отставки Лорана Блана.

Аль-Иттихад в своих соцсетях объяви об увольнении наставника команды Лорана Блана. Исполнять обязанности главного тренера будет Хассан Халифа, его помощником станет Иван Карраско, тренер молодежной команды.

Блана решили уволить после домашнего поражения от Аль-Насра Криштиану Роналду (0:2) в четвертом туре чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас Аль-Иттихад находится на третьем месте в турнирной таблице с девятью баллами.

Лоран Блан возглавлял Аль-Иттихад с июля 2024 года, выиграв с клубом в прошлом сезоне чемпионат и Кубок короля Саудовской Аравии.

