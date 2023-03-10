После роскошной прошлогодней кампании французский нападающий сбросил обороты, этот год довольно неудачный для него – не столь высокая результативность и 7 травм. Если до конца сезона ничего не изменится, "бланкос" изменят стратегию по поводу форвардов, сообщает Marca.

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Сначала были планы, что Бензема еще минимум сезон будет играть на высоком уровне. Теперь же Мадрид не исключает попыток подписать Мбаппе. Форвард ПСЖ уже не раз пожалел, что продолжил сотрудничество с парижанами, о чем сообщил Реалу еще летом.

В контракте Килиана есть пункт о продлении сотрудничества до 2025 года, но он не будет им пользоваться. О своем решении он должен уведомить до 30 июня. Если же Мбаппе захочет перейти летом в Мадрид, ему придется вести переговоры с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, ведь отношения между ним и Реалом разорваны.

В этом сезоне Бензема принял участие в 27 поединках (18 голов и 5 ассистов), а Мбаппе провел 31 встречу (30 мячей и 8 результативных передач).

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