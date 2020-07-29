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Бензема назвал свой рейтинг лучших игроков – в списке француза только представители Реала

22:10 - Читати українською
Бензема назвал свой рейтинг лучших игроков – в списке француза только представители Реала
Карим Бензема и Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

Форвард Реала Карим Бензема продемонстрировал преданность королевскому клубу.

"Лучший футболист, с которым мне приходилось играть? Сложно сказать. Я играл с Роналду, Кака, Раулем, Рамосом... Не могу выбрать одного.

Рамос и Бензема эпично опозорились при исполнении пенальти, пытаясь повторить трюк Месси и Суареса

Лучший защитник, против которого я играл? Такой не один, их два. Рамос и Варан. Я играю против них на каждой тренировке.

С каким игроком хотел бы сыграть? Это легко. Роналдо и Зидан", – признался Бензема для AS.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема провел 37 матчей, в которых отметился 21-м голом и 8-ю ассистами, чем помог Реалу завоевать золотые медали турнира.

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