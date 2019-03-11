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Бензема надеется, что Реал не сменит тренера до конца сезона

09:27 45 Читати українською
Бензема надеется, что Реал не сменит тренера до конца сезона
Карим Бензема и Сантьяго Солари

Нападающий Реала Карим Бензема хочет, чтобы Сантьяго Солари остался тренером команды до конца сезона.

29’ Мохамед Ануар
 
Рафаэль Варан 34’
Карим Бензема 51’
Карим Бензема 59’
Каземиро 79’
Лука Модрич 85’

"Раздевалка очень сплоченная. Надеюсь, Солари останется у нас до конца сезона. Но это вопрос клуба, не хочу это обсуждать.

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Мы вместе с Солари. Если бы команда не была за тренера, мы не сыграли так, как сегодня. Зачем менять его сейчас? До финиша 11 матчей, и мы надеемся, что он останется до конца сезона", – цитирует Бензема Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес предложил Моуринью возглавить "сливочных", португалец готов к этому при условии, что королевский клуб избавится 4-х игроков, среди которых и Карим Бензема.

Теги
Испания Вальядолід - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Карим Бензема Карим Бензема Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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