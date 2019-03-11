Бензема надеется, что Реал не сменит тренера до конца сезона

Нападающий Реала Карим Бензема хочет, чтобы Сантьяго Солари остался тренером команды до конца сезона.

"Раздевалка очень сплоченная. Надеюсь, Солари останется у нас до конца сезона. Но это вопрос клуба, не хочу это обсуждать.

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Мы вместе с Солари. Если бы команда не была за тренера, мы не сыграли так, как сегодня. Зачем менять его сейчас? До финиша 11 матчей, и мы надеемся, что он останется до конца сезона", – цитирует Бензема Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес предложил Моуринью возглавить "сливочных", португалец готов к этому при условии, что королевский клуб избавится 4-х игроков, среди которых и Карим Бензема.